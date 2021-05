Apple a mis à jour l’application Apple Store sur iPad pour introduire un design repensé qui comprend une nouvelle barre latérale.

La barre latérale sur le côté gauche de l’application Apple Store offre un accès rapide aux achats, aux sessions Today at Apple, aux favoris, à l’historique des commandes et à d’autres fonctionnalités. Il existe également de nouveaux boutons pour effectuer des achats en fonction du produit souhaité, afin que vous puissiez trouver plus facilement des appareils et des accessoires liés au Mac, l’iPhone, l’iPad, etc.

Apple indique que cette mise à jour facilite également l’ajout d’un clavier ou d’un Apple Pencil lors de l’achat d’un ‌iPad‌ et introduit la prise en charge des sessions virtuelles Today at Apple.

L’application est disponible gratuitement sur l’App Store.