La pénurie mondiale de puces affecte tous les secteurs et ne semble montrer aucun signe d’amélioration. Selon un nouveau rapport, Apple sera également affectée par cette pénurie, principalement pour les gammes iPad et Mac qui connaîtront donc un retard important dans les délais de livraison.

Bien qu’Apple ait pu éviter les problèmes de pénurie de puces jusqu’à présent, les choses pourraient empirer pour les gammes Mac et iPad ce trimestre. Selon une note du Susquehanna Financial Group, les délais d’attente des puces étaient passés à 17 semaines en avril, contre 16 semaines en mars. De plus, pour les composants plus contraignants tels que les puces de gestion de l’alimentation, les délais sont à près de 24 semaines et pour les petites entreprises qui souhaitent commander des puces, les délais dépassent 52 semaines.

La pénurie de puces affectera-t-elle Apple ?

Apple est un client de premier ordre pour ses fournisseurs et est un maître de la logistique de production, il a donc été en mesure de maintenir l’approvisionnement en composants constant au moins jusqu’à présent. Lors de l’appel aux résultats du deuxième trimestre, cependant, la société a révélé qu’elle serait également affectée par l’impact de la crise des puces, qui affecterait l’offre de Mac et d’iPad.

Une autre source de problèmes potentiels est Taiwan qui continue de maintenir ses mesures de sécurité contre le COVID-19, ce qui inclut la réduction de la consommation d’eau. Cette limitation pourrait avoir un impact majeur sur la fabrication de puces et parmi les fabricants impliqués figure TSMC. L’entreprise a pour l’instant annoncé qu’elle maîtrisait la situation et qu’il ne devrait pas y avoir de problème majeur de production.

On ignore actuellement dans quelle mesure la pénurie de puces affectera la production et la disponibilité des Mac et des iPad cette année, mais on estime que les constructeurs automobiles, actuellement le secteur le plus durement touché, perdront 110 milliards de dollars de ventes en 2021.