Pour fêter les 20 ans, nous pouvons désormais visiter le premier Apple Store de l’histoire en réalité augmentée.

Le 19 mai 2001, Apple a ouvert ses deux premiers magasins de détail à Tysons Corner, en Virginie et à Glendale, en Californie. Maintenant, nous pouvons revisiter le premier Apple Store au monde exactement tel qu’il était il y a vingt ans le jour de l’ouverture grâce à une expérience de réalité augmentée interactive.

Mais quel a été le premier Apple Store ? Il y a en fait un désaccord au sein de la communauté Apple sur le vrai premier Apple Store. Beaucoup considèrent l’Apple Tysons Corner comme le premier Apple Store, car il a ouvert trois heures plus tôt que l’Apple Glendale Galleria en raison des différences de fuseau horaire. C’est également là que Steve Jobs a choisi d’héberger un aperçu médiatique avant l’ouverture. D’autres considèrent cependant l’Apple Glendale Galleria comme le premier Apple Store car il porte le numéro R001, indiquant qu’il s’agissait du premier projet planifié en interne. Dans ce cas, le premier en question fait référence à l’Apple Tysons Corner.

Le modèle AR représente une reconstruction méticuleuse de l’Apple Store d’origine, de la couleur des Mac sur chaque table aux titres de logiciels tiers sur les étagères. Les œuvres d’art sur les murs et les vitrines sont fidèles à celles présentes à l’époque. Cet Apple Store AR est conçu pour être aussi précis que possible.

