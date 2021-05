Apple a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités logicielles pour iPhone, iPad et Apple Watch, toutes se concentrent sur l’Accessibilité, y compris AssistiveTouch pour Apple Watch, le suivi oculaire pour iPad et bien plus encore.

Apple stipule que AssistiveTouch pour watchOS permettra aux utilisateurs de vérifier leur montre Apple sans avoir à toucher l’écran. La société explique que cette fonctionnalité sera particulièrement utile pour les utilisateurs ayant une mobilité réduite. Voici les détails :

« Pour aider les utilisateurs à mobilité réduite, Apple introduit une nouvelle fonction d’accessibilité révolutionnaire pour Apple Watch. AssistVetoch for Watchos permet aux utilisateurs de handicapés au sommet du corps pour profiter des avantages de la montre Apple sans avoir à toucher l’affichage ou les commandes.

L’utilisation de capteurs de mouvement intégrés tels que le gyroscope et l’accéléromètre, ainsi que le capteur optique de fréquence cardiaque optique et l’apprentissage automatique sur l’appareil, l’Apple Watch est capable de détecter des différences subtiles dans l’activité du mouvement musculaire et du tendon, permettant aux utilisateurs de naviguer avec un curseur sur l’affichage à travers une série de gestes de mains, comme une pincée. AssistiveTouch sur Apple Watch permet aux personnes handicapées aux membres pour répondre plus facilement aux appels entrants, consultez un pointeur de mouvement sur l’écran et accédez au centre de notification, au centre de contrôle et plus. »

De plus, iPadOS ajoutera bientôt la prise en charge des périphériques de suivi des yeux, ce qui permettra aux utilisateurs de contrôler leur iPad en utilisant leurs yeux.

« iPadOS prendra en charge les dispositifs de suivi des oculaires tiers, permettant aux personnes de contrôler l’iPad en utilisant leurs yeux. À la fin de l’année, les appareils MFI compatibles détecteront ce que regarde une personne à l’écran et le pointeur se déplacera pour suivre le regard de la personne, tandis que le contact visuel étendu effectue une action, en tant que touche. »

La société fait savoir que d’autres caractéristiques supplémentaires arriveront d’ici la fin de l’année :

Les actions audio pour le contrôle de commutation remplacent les boutons physiques et commutateurs avec les sons de la bouche, tels qu'un clic, une pop ou un son « EE », pour les utilisateurs ayant une mobilité limitée.

Les paramètres d'affichage et la taille du texte peuvent être personnalisés dans chaque application pour les utilisateurs atteintes de daltonisme ou d'autres problèmes de vue pour faciliter la visibilité de ce qu'ils regardent à l'écran. Les utilisateurs pourront personnaliser ces paramètres dans toutes les applications prises en charge.

Background Sons : Apple ajoute une caractéristique liée aux sons d'arrière-plan conçus pour minimiser les distractions et aider les utilisateurs à rester concentrés, à garder le calme ou le repos. Le bruit brillant, le bruit sombre, l'océan, la pluie ou d'autres sons peuvent être réglés pour être reproduits en arrière-plan pour masquer les bruits externes ou environnementaux indésirables. Apple stipule que cela semble mélanger ou cacher sous d'autres sons audio et système.

Améliorations vocales : Les mises à jour VoiceOver permettront aux utilisateurs d'explorer plus de détails sur les données des personnes, du texte, des tableaux et d'autres objets dans les images.

Améliorations apportées aux aides auditives de l'IMF : Apple introduit un nouveau soutien aux aides auditives bidirectionnelles, permettant ainsi des conversations téléphoniques mains libres et facétiques. Les modèles de nouvelle génération de partenaires MFI arriveront d'ici la fin de l'année.

Audiogrammes : la configuration du casque sera prise en charge audiogrammes. Les utilisateurs peuvent donc personnaliser leur propre audio en important les résultats des derniers tests auditifs.

: la configuration du casque sera prise en charge audiogrammes. Les utilisateurs peuvent donc personnaliser leur propre audio en important les résultats des derniers tests auditifs. Les nouvelles personnalisations mémoji représentent le mieux les utilisateurs avec des tubes à oxygène, des usines cochléaires et d’autres produits médicaux.

Apple n’a pas fourni de date de publication spécifique pour ces nouvelles fonctionnalités. L’annonce vient avant la journée de sensibilisation à l’accessibilité mondiale, qui aura lieu demain, 20 mai.

Apple a également annoncé un nouveau service d’accessibilité appelé SignTime pour l’Apple Store et le support clients d’Apple. Le service contactera les personnes avec les équipes d’AppleCare et de vente au détail en utilisant la langue des signes à partir de demain le 20 mai. Initialement, le service sera disponible aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France.