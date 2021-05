Deux fournisseurs Apple au Vietnam ont été contraints de fermer temporairement leurs usines en raison d’une vague de cas de COVID-19.

Le gouvernement vietnamien a ordonné la fermeture de quatre zones industrielles, entraînant un gel de la production dans les usines Foxconn et Luxshare qui travaillent sur les produits Apple. La fermeture temporaire est liée à l’augmentation des infections affectant la région nord de Bac Giang au Vietnam, où plus d’un tiers de tous les cas dans le pays sont enregistrés.

Le gouvernement affirme qu’il s’efforce déjà d’envoyer des responsables de la santé et d’aider les entreprises à se réorganiser pour reprendre la production le plus rapidement possible.

Au Vietnam, Foxconn fabrique des iPad et des MacBook, tandis que Luxshare fabrique des composants pour divers produits Apple. La situation semble maîtrisée et il ne devrait y avoir aucun retard dans la production des appareils concernés.