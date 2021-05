Samsung a surpassé Apple en termes de satisfaction client parmi les consommateurs américains.

En 2020, Samsung a confirmé les 81 points de l’année précédente dans le classement américain de la satisfaction des consommateurs, tandis qu’Apple perd deux points de pourcentage et passe de 82 à 80%, se plaçant à la deuxième place avec Motorola et Google.

Dans le même classement, Samsung enregistre le score le plus élevé aux États-Unis avec divers appareils : Galaxy Note 10+, Galaxy S10+ et Galaxy S20+ au premier rang avec des scores ASCI de 85. Les Galaxy S20 et Galaxy A20 arrivent derrière avec 84 et 83 points, suivis de l’iPhone 11 Pro, de l’iPhone 11 Pro Max, de l’iPhone X et de l’iPhone XS avec 82 points.

Les autres appareils Apple parmi les meilleurs incluent l’iPhone 11 et l’iPhone 8 Plus avec un score de 80, et l’iPhone 8 et l’iPhone SE avec un score de 79.

Les principaux critères de jugement d’un smartphone selon les répondants étaient la facilité de messagerie, suivie de la facilité d’appel, de la conception du téléphone et de la qualité audio.