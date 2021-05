Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de véhicules équipés du système CarPlay d’Apple. De nombreux utilisateurs signalent en effet des plantages continus d’Apple Music.

Pour le moment, les problèmes semblent n’affecter que les propriétaires d’iPhone avec iOS 14.5.1 mais évidemment les enquêtes habituelles d’Apple sont attendues. Selon les rapports d’Autoevolution et de nombreux utilisateurs de Reddit, l’application Music continue de se bloquer, un problème qui ne concerne pas tout le monde pour autant. Il est également bon de préciser que ce problème n’est pas apparu immédiatement après la mise à jour mais au cours des dernières 24 heures. Il est donc raisonnable de penser que le problème peut provenir d’un changement appliqué par Apple côté serveur.

Un utilisateur sur Reddit explique :

« L’application Apple Music a cessé de fonctionner sur Carplay. Lorsque je clique dessus, elle s’ouvre puis se ferme immédiatement pour revenir à l’écran principal. Je n’ai aucune idée de ce qui a changé. Je me suis assuré que tout était à jour sur mon iPhone, j’ai redémarré le téléphone et activé et désactivé l’autoradio, mais rien. »

Selon les témoignages d’autres utilisateurs sur Reddit, avec la désactivation des données et de la connectivité wifi le problème semble disparaître mais une fois réactivée la situation revient au point de départ.

Rencontrez-vous également ce problème ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.