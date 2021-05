Avec une série de rapports très précis, Mark Gurman de Bloomberg a partagé de nombreuses informations sur divers Mac qui pourraient arriver d’ici la fin de l’année.

Macbook Pro

Gurman fait savoir que le nouveau MacBook Pro au design repensé et au processeur Apple Silicon pourrait être lancé dès l’été prochain. Ce modèle devrait intégrer jusqu’à 8 cœurs haute performance et 2 cœurs haute efficacité, disponibles en variantes avec 16 ou 32 cœurs graphiques.

Dans cette configuration, les cœurs à haute performance seraient utilisés pour des activités à haute intensité, tandis que les cœurs à haute efficacité seraient utilisés pour des besoins plus basiques afin d’optimiser la durée de vie de la batterie. La puce M1 actuelle offre 8 cœurs avec quatre haute efficacité et quatre hautes performances. Les nouveaux MacBook Pro comporteront également un moteur neuronal amélioré pour le traitement des tâches d’apprentissage automatique.

Le rapport indique également que les nouveaux MacBook Pro incluront jusqu’à 64 Go de RAM, par rapport à la configuration maximale actuelle de 16 Go sur les Mac M1, et l’ajout de plus de ports Thunderbolt, ainsi que d’un emplacement pour carte HDMI et SD. La technologie MagSafe pour la recharge est également attendue.

Enfin, Bloomberg indique qu’Apple prévoit une mise à niveau vers le MacBook Pro 13 pouces bas de gamme qui intégrera le successeur de la puce M1. Ce processeur inclura le même nombre de cœurs de traitement que le M1 mais fonctionnera plus rapidement. Le nombre de cœurs graphiques passera également de 7-8 à 9-10.

Macbook Air

Après le succès du MacBook Air 2020 M1, Apple se prépare à lancer une version remaniée avec une puce encore plus rapide. Ce modèle pourrait arriver en été ou, au plus tard en automne. La nouvelle puce au nom de code « Staten » du MacBook Air sera une version mise à jour du processeur M1 et offrira le même nombre de cœurs, mais avec des performances plus rapides. Comme le MacBook Pro 13″ bas de gamme, le nouvel Air passera également de 7-8 à 9-10 cœurs graphiques en fonction des configurations choisies.

Le nouveau modèle devrait également intégrer une caméra FaceTime HD améliorée, une prise en charge de la charge MagSafe et quelques ports supplémentaires. Sur le plan esthétique, les mêmes options de couleur que les iMac sont proposées, mais avec des cadres blancs autour de l’écran et un clavier repensé, également en blanc.

Mac Pro

En ce qui concerne les Mac haut de gamme, les sources dont parle Gurman indiquent qu’Apple travaille sur un Mac Pro jusqu’à 40 cœurs avec un processeur Apple Silicon. La société prévoit également un modèle avec une puce à 20 cœurs et, en ce qui concerne le GPU, les options comprendront 64 ou 128 cœurs.

Baptisé Jade 2C-Die et Jade 4C-Die, un Mac Pro repensé sera disponible en 20 et 40 variantes de traitement, comprenant 16 ou 32 cœurs haute performance et 4 ou 8 cœurs haute efficacité. Les puces comprendraient également des options à 64 ou 128 cœurs pour le GPU. Le nombre de cœurs de traitement dépasse le maximum de 28 cœurs offerts par les puces Intel sur les Mac Pro actuels, tandis que les puces graphiques haut de gamme remplaceraient les pièces désormais fabriquées par Advanced Micro Devices.

Visuellement, le nouveau modèle pourrait faire la moitié de la taille du Mac Pro actuel, mais avec un design similaire. La sortie est prévue pour fin 2021 et début 2022.

Mac mini plus puissant

Passant maintenant à des appareils moins chers, Apple travaillerait sur un Mac mini plus puissant. L’automne dernier, la société a lancé le premier Mac mini M1, mais avec une limite de 16 Go de RAM et un processeur/GPU à 8 cœurs.

Gurman dit que le nouveau Mac mini sera livré avec le même processeur Apple Silicon que le prochain MacBook Pro et avec jusqu’à 64 Go de RAM, un processeur à 10 cœurs, 16 ou 32 cœurs graphiques et quatre ports au lieu de deux. La nouvelle puce du Mac mini haut de gamme et des prochains modèles de MacBook Pro aura également un Neural Engine plus avancé capable de traiter les tâches d’apprentissage automatique et d’intégrer plus de ports Thunderbolt, permettant aux utilisateurs de synchroniser les données et de se connecter à plus de périphériques externes que l’actuel. deux.

Cependant, le rapport indique que ce modèle pourrait être lancé entre le milieu et la fin de 2022 ou même l’annuler entièrement en fonction des ventes de l’actuel Mac mini M1.

iMac

Le rapport Bloomberg évoque également un futur iMac avec un écran plus grand que les 24 pouces du nouveau modèle que vient de présenter Apple. La version M1 24 pouces remplace les iMac 21,5 pouces d’Intel, une version pour remplacer les modèles 27 pouces est donc également attendue.

Gurman dit qu’Apple a suspendu les travaux sur cet iMac Apple Silicon à plus grand écran pour se concentrer sur la version 24 pouces qui a été réellement dévoilée et lancée. Cela signifie que l’entreprise pourrait bientôt reprendre les travaux sur ce modèle, dont l’écran sera de 30 ou 32 pouces. Son arrivée est attendue d’ici la fin de l’année.

Petite note sur l’iPhone 13, qui pourrait également se présenter dans une couleur rose sans précédent.