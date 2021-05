Les problèmes antitrust d’Apple continuent de s’accumuler et maintenant, le commissaire européen à la concurrence affirme que l’enquête sur Apple Pay se poursuit.

Selon les rapports de Bloomberg, alors qu’aux États-Unis, Apple doit affronter Epic Games devant les tribunaux, en Europe, les choses ne vont pas très bien. La commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, a averti que l’enquête sur Pay se poursuivait, analysant comment le fabricant d’iPhone exigeait des développeurs de logiciels qu’ils utilisent son système d’achat intégré.

L’UE a annoncé une enquête officielle antitrust sur Apple Pay et l’App Store en juin 2020. À présent, dans une interview, Vestager a déclaré que l’enquête sur Apple Pay était à un stade avancé. En outre, Vestager affirme que l’UE accorde également une attention particulière au procès en cours entre Apple et Epic Games, où Apple a commencé sa défense de l’écosystème iOS et de l’App Store cette semaine.

En avril dernier, l’UE a annoncé des conclusions préliminaires dans son enquête sur une plainte déposée par Spotify, affirmant qu’Apple avait violé le droit de la concurrence de l’UE en facturant des frais aux rivaux d’Apple Music sur l’App Store.