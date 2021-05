Plusieurs mois après la suspension d’Apple pour violation des règles de l’App Store, l’application controversée de médias sociaux « Parler » est de retour sur le store.

Parler se définit comme une plate-forme pour la liberté d’expression. Au fil du temps, cependant, elle a rassemblé une base d’utilisateurs d’extrême droite bannis de Facebook et d’autres réseaux sociaux. De fait, l’application a été supprimée de l’App Store en janvier dernier car Apple a déclaré que le réseau social n’avait pas pris « de mesures adéquates pour lutter contre la prolifération des menaces à la sécurité des personnes ».

Selon le Washington Post, Parler a maintenant implémenté un algorithme de modération qui peut détecter et masquer les messages contenant de la « haine », permettant à l’application de respecter les règles de l’App Store. Les utilisateurs qui accèdent à la plateforme via d’autres outils, par exemple via un navigateur, pourront continuer à voir une version moins modérée de la plateforme.

Parler est disponible gratuitement sur l’App Store.