Apple a publié la bande-annonce officielle de « The Me You Can’t See« , l’émission sur la santé mentale mettant en vedette Oprah Winfrey et le prince Harry qui sortira le 21 mai sur Apple TV+.

Dans cette émission, Oprah Winfrey et le prince Harry animeront des discussions sur la santé mentale et le bien-être émotionnel avec des chanteurs, des athlètes et d’autres invités, alors qu’ils s’ouvrent sur leurs voyages et leurs luttes pour la santé mentale.

Les invités seront Lady Gaga, Glenn Close, le joueur des San Antonio Spurs DeMar DeRozan, le joueur des Phoenix Suns Langston Galloway, le défenseur de la santé mentale et conférencier Zak Williams, la boxeuse olympique Virginia « Ginny » Fuchs, le célèbre chef Rashad Armstead et bien d’autres.

Oprah Winfrey a déclaré pour l’occasion :

« Aujourd’hui plus que jamais, il y a un besoin immédiat de remplacer le sentiment de honte qui plane sur la question de la santé mentale par la sagesse, la compassion et l’honnêteté. »

Le prince Harry, quant à lui, a déclaré :

« Nous sommes nés dans des vies différentes, avons grandi dans des environnements différents et, par conséquent, nous sommes exposés à des expériences différentes. Mais notre expérience commune est que nous sommes tous humains. La plupart d’entre nous portent avec nous une forme de traumatisme non résolu, de perte ou de douleur. Pourtant, l’année écoulée nous a montré que nous sommes tous impliqués dans ce processus ensemble, et j’espère que cette émission sera en mesure de démontrer qu’il y a du pouvoir dans la vulnérabilité, de la connexion dans l’empathie et de la force dans l’honnêteté. »