Apple a mis à jour aujourd’hui son « Guide de sécurité de la plate-forme » avec des informations détaillées, notamment des informations sur le nouveau Magic Keyboard avec Touch ID.

Le guide mis à jour révèle des faits intéressants sur le Magic Keyboard avec Touch ID, notamment le fait qu’il est compatible avec le capteur Touch ID intégré sur les récents modèles MacBook Pro et MacBook Air équipés de la puce M1. Avec cette compatibilité, si un doigt inscrit sur le capteur du MacBook est utilisé sur le capteur du Magic Keyboard, le Secure Enclave du Mac traite correctement la correspondance et vice versa.

De plus, le guide révèle également que le Magic Keyboard avec Touch ID peut être associé en toute sécurité à un seul Mac à la fois. En revanche, un Mac peut conserver en mémoire jusqu’à un maximum de cinq Magic Keyboard différents avec capteur intégré.

Pourrons-nous acheter le Magic Keyboard avec Touch ID individuellement ?

Cette compatibilité signifie que, d’un point de vue technique, rien n’empêche Apple de vendre le nouveau Magic Keyboard même en tant qu’accessoire unique. Pour le moment, en effet, Apple propose son nouveau clavier exclusivement lors de l’achat d’un iMac avec une puce M1.

Malgré cela, il est possible qu’Apple le rende disponible ultérieurement, comme cela s’est déjà produit dans le passé avec certains accessoires pour iMac. Par exemple, lorsque la société a lancé l’iMac Pro en décembre 2017, les versions gris sidéral du Magic Keyboard, de la Magic Mouse et du Magic Trackpad n’étaient disponibles qu’avec ce modèle. Plus tard, les utilisateurs ont également pu acheter ces accessoires séparément.