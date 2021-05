À l’occasion de la Journée mondiale de l’homophobie, Apple a annoncé un bracelet tissé « Pride Edition » pour Apple Watch en versions Solo Loop et Nike Sport Loop, ainsi qu’un nouveau cadran « Pride ».

La Solo Loop Pride Edition 2021 mêle les couleurs de l’arc-en-ciel à celles des différents drapeaux Pride. Comme les autres bracelets tissés Solo Loop, ce modèle est également élastique et composé de 16000 fils de polyester recyclés, tissés avec des fibres de silicone ultra-fines à l’aide d’un outil de précision avancé, puis découpé au laser à la longueur exacte requise. Le prix est de 99 €.

La Nike Sport Loop Pride Edition présente les six couleurs de l’arc-en-ciel et est fait de nylon tissé avec une fibre réfléchissante, afin d’augmenter la sécurité de ceux qui font de l’exercice à l’extérieur, même le soir. La sangle a une fermeture pratique réglable par crochet et boucle. Le prix est de 49 €.

Les deux bracelets sont maintenant disponibles sur l’Apple Store en ligne et seront disponibles à partir du 25 mai dans les magasins physiques.

Les nouveaux bracelets sont accompagnés d’un cadran coordonné composé de différents fils colorés qui coulent à l’infini en faisant tourner la couronne numérique ou en soulevant le poignet. Le cadran de la montre Pride 2021 sera bientôt disponible avec une mise à jour watchOS.

De plus, les packages des deux nouveaux cadrans intégreront un lien Apple Clip pour permettre aux clients d’accéder immédiatement au cadran correspondant.