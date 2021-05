Foxconn, l’un des principaux assembleurs d’iPhone et d’autres produits Apple, affirme que la pénurie de puces pourrait durer environ un an.

Lors du dernier appel de résultats, Tim Cook a admis que l’impact de la pénurie de puces pourrait ralentir la production d’iPad et de Mac, mais il ne devrait y avoir aucun problème avec les iPhone. Malheureusement, les fermetures imposées en février pour atténuer la vague de COVID-19 ont conduit à un énorme ralentissement de la production de puces qui, selon les rapports de Foxconn, pourrait durer environ un an.

La fabrication d’iPhone est restée relativement inchangée car Apple commande ses propres puces de série A à TSMC, et c’est un client si important qu’il est en mesure de négocier la priorité auprès des fournisseurs, y compris, dans certains cas, des lignes de production entières dédiées à Cupertino et présentes dans les différentes entreprises partenaires.

Cependant, les choses semblent empirer. Foxconn a averti que la crise mondiale de l’approvisionnement affectant les secteurs de l’électronique grand public et de la construction automobile s’aggraverait ce trimestre, ajoutant que l’impact pourrait durer plusieurs mois. De petits ralentissements ne sont pas non plus exclus pour la gamme iPhone.

Pendant ce temps, Foxconn réalise un trimestre record avec plus d’un milliard de dollars de bénéfices, grâce aux excellents résultats de l’iPhone, mais aussi à la production de PlayStation 5 et d’autres appareils électroniques.