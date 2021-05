Sous la rubrique « À venir », Apple affiche le logo Apple Music avec les mots « Préparez-vous…la musique ne sera plus jamais la même ». En cliquant sur la bannière, une vidéo de 15 secondes s’ouvre et affiche une animation le logo Apple Music qui change de couleur du noir au blanc grâce à un effet de rotation.

Ces derniers jours, on a parlé de l’arrivée possible d’un nouveau plan d’abonnement « Hi-Fi » pour Apple Music, avec un son sans perte et probablement une expérience audio spatiale avec les appareils compatibles. L’annonce officielle, peut-être avec les AirPods Pro, est prévue pour demain 18 mai.

De plus, 9to5Mac a trouvé des références à « Apple Lossless », « Free Lossless », « Hi-Res Lossless » et « Dolby Atmos » dans l’application Web Apple Music. Ces références indiquent qu’Apple prévoit l’arrivée du streaming audio avec une qualité supérieure sur Apple Music, par exemple en utilisant le Dolby Atmos et l’audio spatial sur les AirPods Pro et l’AirPods Max.

Le code indique également que seuls certains morceaux peuvent être lus en mode Lossless, avec les badges « Has Lossless » et « Has Atmos » lorsque ces modes de lecture sont disponibles.

Selon les dernières rumeurs, Apple Music HiFi sera disponible au même prix que les abonnements standard.