L’AirTag pourrait être un bon outil à utiliser pour retrouver quelque chose qui nous a été volé. Pour vérifier son efficacité, un vol d’un vélo auquel un AirTag était attaché a été simulé.

Le test a été réalisé dans une ville côtière d’environ 70 000 habitants. Le magasin de vélos a commencé par définir un AirTag comme un « vélo », puis l’a attaché avec un velcro sous une selle sur un vélo garé à l’extérieur du magasin. Ils ont ensuite envoyé un ami sur ce vélo dans un endroit inconnu, lui donnant une avance de 10 minutes, ce qui est assez réaliste étant donné qu’un vol passe généralement inaperçu.

Le tracker d’Apple a annoncé la première position après environ 8 minutes après le « vol » et une deuxième position après 20 minutes. Les délais plus longs entre les communications reflètent probablement le fait que le test a été effectué dans une ville de taille modeste pendant cette période de pandémie, où il y a moins de monde. De plus, le « voleur » continuait de bouger, de sorte que la seule opportunité de mise à jour de l’emplacement était dans des moments fugaces où il était suffisamment proche d’un propriétaire d’iPhone pour diffuser sa position.

Le troisième rapport est venu 26 minutes après le « vol », et un quatrième après 33 minutes. Ces derniers ont montré la position du vélo dans un quartier résidentiel et, en empruntant une route, ils ont pu intercepter le « voleur » sur le vélo, un peu plus d’une demi-heure après le vol.

Apple ne fait pas de publicité pour l’AirTag pour récupérer un article volé, mais c’est certainement une utilisation assez plausible. Ci-dessous, vous pouvez consulter le test complet.