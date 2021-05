Après le lancement de l’iPhone 12 avec le système MagSafe, certains médecins avaient évoqué des risques possibles pour les équipements médicaux tels que les stimulateurs cardiaques. Une nouvelle étude officielle de la FDA, cependant, minimise largement ces préoccupations.

À la suite de plusieurs tests, la Food and Drug Administration des États-Unis a annoncé que si certains téléphones portables, montres intelligentes et autres appareils électroniques avec aimants peuvent temporairement affecter le fonctionnement normal des dispositifs médicaux implantés, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs, le risque est « faible ». La FDA a ajouté qu’ « elle n’est actuellement pas au courant d’événements indésirables associés à ce problème ».

Cependant, la FDA a conseillé aux patients porteurs de dispositifs médicaux implantés d’envisager certaines précautions :

Gardez les smartphones et les montres intelligentes à au moins 6 pouces des dispositifs médicaux implantés.

Évitez de transporter ces appareils dans une poche au-dessus du dispositif médical.

Parlez à votre médecin si vous n’êtes pas sûr des aimants des smartphones et des dispositifs médicaux implantés.

Les précautions de la FDA sont conformes aux directives communes d’Apple, qui conseille aux clients de garder leurs iPhone et accessoires MagSafe à plus de 6 pouces de leur appareil médical, ou à plus de 12 pouces si l’iPhone est chargé sans fil.