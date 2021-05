Disney+ compte désormais plus de 103 millions d’abonnés payants dans le monde, comme l’a confirmé la société lors de sa dernière conférence financière.

En mars, Disney+ a gagné plus de trois millions d’abonnés, pour un total de 103 millions. Il y a à peine un an, le service de streaming ne comptait que 33 millions d’abonnés, donc en 12 mois, il a connu une nette augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs.

Lorsque Disney a lancé le service, la société a déclaré que l’objectif était d’atteindre entre 60 et 90 millions d’abonnés d’ici 2024, une étape finalement franchie fin 2020. La société s’attend désormais à avoir 230 à 260 millions d’abonnés à travers le pays, dans le but de dépasser Netflix. Pour le moment, Netflix compte 207 millions d’abonnés et Hulu 41,6 millions d’abonnés. Bien qu’il n’y ait pas de données officielles récentes, Apple TV+ devrait compter environ 40 millions d’abonnés.

Disney a également déclaré qu’il prévoyait de lancer plus de 100 nouveaux titres par an, notamment Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars et National Geographic.