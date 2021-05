Apple a sorti la bande-annonce de la deuxième saison de « Home Before Dark« , qui sera disponible le vendredi 11 juin.

« Home Before Dark » est l’un des nombreux programmes Apple TV+ qui a été renouvelé pour une deuxième saison, comme ce fut le cas pour « For All Mankind », « Servant » et « Mythic Quest ».

La série est basée sur l’histoire vraie de la jeune journaliste Hilde Lysiak. Cette dernière est une fillette de 9 ans qui déménage dans la ville d’origine de son père. Là-bas, elle découvre une affaire de meurtre que tout le monde en ville a tenté d’enterrer et recherche la vérité pour découvrir ce qui s’est passé.

Dans la deuxième saison, une mystérieuse explosion frappe une ferme locale. La journaliste Hilde Lisko (Brooklynn Prince) entame une enquête qui la conduira à lutter contre une société puissante et influente.

Toujours sur le thème Apple TV+, Cherry Jones, lauréate d’un Emmy et d’un Tony Award, a rejoint le casting de la prochaine série dramatique « Five Days at Memorial« .

Selon The Hollywood Reporter, Jones jouera Susan Mulderick, directrice des soins infirmiers à l’hôpital Memorial et chef de son comité de préparation aux situations d’urgence.

La série est basée sur le livre de non-fiction acclamé par l’auteure lauréate du prix Pulitzer Sheri Fink. Elle racontera les cinq premiers jours passés dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans après que l’ouragan Katrina a frappé la ville en août 2005, en se concentrant sur l’histoire d’aidants épuisés obligés de prendre des décisions de vie ou de mort au milieu des inondations, de la chaleur intense et de l’absence d’électricité.