Après la présentation des nouvelles Apple Developer Academy à Detroit et en Corée du Sud, Apple a partagé quelques détails sur l’impact de ce cours de programmation sur les étudiants du monde entier.

« L’Apple Developer Academy ne consiste pas seulement à apprendre à programmer », a déclaré Antonio Chiappetta, l’un des étudiants de la première Apple Developer Academy lancée il y a des années à Naples. « Il s’agit de faire tomber les barrières et de responsabiliser les étudiants et cela m’a inculqué l’enthousiasme et la curiosité qui me motivent aujourd’hui ». Après le cours, Chiappetta est devenue un développeur iOS à part entière, commençant à travailler pour Elevate à Paris.

Au cours de sa formation à l’Apple Developer Academy de Jakarta, en Indonésie, Aisyah Widya Nur Shadrina et son équipe ont développé l’application de traduction en langue des signes, Hearo. Cette équipe s’est rendue au Camp des entrepreneurs d’Apple en 2020 et participera virtuellement à la WWDC 2021 cette année.

Ensuite, il y a l’histoire d’Arthur Motelevicz, qui a trouvé un partenaire commercial alors qu’il fréquentait l’Apple Developer Academy au Brésil. Ce partenariat a conduit Motelevicz à quitter son emploi à temps plein et à se concentrer sur sa passion pour la musique et la contamination par le codage. Lui et son partenaire ont par la suite recruté 11 diplômés pour produire Super Pad, une application DJ. « J’adore travailler avec des gens formidables, apprendre tous les jours et expérimenter en combinant le codage et la musique », a-t-il déclaré. « L’Apple Developer Academy m’a donné la force de poursuivre et de mettre en œuvre mes idées dans quelque chose sur lequel je passerai ma vie à travailler ».

Apple a confirmé que deux nouvelles Developer Academy Apple ouvriront dans les mois à venir, l’une à Detroit et l’autre en Corée du Sud.