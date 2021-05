La dernière version du noyau Linux, 5.13, introduit le support de la puce M1 d’Apple et est maintenant disponible en tant que release candidate.

La prise en charge de la puce M1 avait déjà été signalée avec la version 5.13 de Linux, bien qu’aucune date de sortie n’avait été mentionnée. Cependant, le principal développeur du noyau Linux, Linus Torvalds, a annoncé hier que la version release candidate est désormais disponible pour des tests publics.

Bien que les chercheurs en sécurité aient démarré avec succès Linux sur des puces M1 dans le passé, le fonctionnement complet nécessitait des solutions de contournement assez techniques. Avec la prise en charge préliminaire de Linux 5.13, les distributions et les systèmes Linux fonctionneront mieux sur la nouvelle puce d’Apple. En plus de la prise en charge de la puce M1, le noyau Linux 5.13 introduit également un certain nombre de pilotes nouveaux et mis à jour et d’autres améliorations du système de fichiers, des architectures, des outils et de la gestion des processus.

La version finale du nouveau noyau devrait être rendue publique entre la fin juin et le début juillet.