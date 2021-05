Apple a sorti la bande-annonce de la série documentaire « 1971: The Year That Music Changed Everything » qui sera disponible le 21 mai sur Apple TV+.

La bande-annonce de « 1971: The Year That Music Changed Everything » montre une série d’images d’archives, principalement axées sur l’innovation et la renaissance du paysage musical pendant cette période.

« À une époque tumultueuse, 1971 aurait été une année d’innovation musicale et de renaissance. Alimentés par les bouleversements politiques et culturels de l’époque, de nouveaux talents ont explosé sur la scène, les stars ont atteint de nouveaux sommets et les frontières se sont élargies comme jamais auparavant. »

La série documentaire en huit parties sera présentée le 21 mai sur Apple TV+ et comprendra des images d’artistes tels que The Rolling Stones, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Joni Mitchell, The Who et de nombreux autres groupes et artistes.