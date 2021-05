Art Gensler, le célèbre architecte qui a fondé le plus grand cabinet d’architecture au monde et a contribué à la création des premiers Apple Store, est décédé à l’âge de 85 ans.

Au cours de sa carrière de 62 ans, Art Gensler a tout conçu, des bureaux au deuxième plus haut bâtiment du monde. L’entreprise fondée par Gensler et qui porte son nom est présente dans 50 pays et compte plus de 5 500 employés et est connue pour ses designs innovants tels que la Shanghai Tower et les 100 premiers Apple Store physiques.

Gensler a d’abord rencontré le PDG d’Apple, Steve Jobs, lors d’une conférence de conception où les deux étaient des orateurs. Après que Jobs ait présenté l’Apple II à Gensler, l’architecte a commencé à travailler sur la conception du siège social d’Apple. À la fin des années 1990, Gensler a signé un accord pour concevoir l’Apple Store. En fait, le premier prototype de magasin de détail d’Apple a été le premier projet que Gensler a réalisé seul, sur l’insistance de Jobs.

Dans une interview en 2018, Gensler a déclaré qu’il travaillait dans un « entrepôt fermé et gardé » tous les jeudis pendant six mois. Il aurait conçu un magasin en une semaine, mais « Jobs aurait déchiré les plans ».

En fin de compte, les projets de Gensler sont devenus la base de nombreux Apple Store : le studio d’architecte a conçu les 100 premiers magasins Apple Store, qui ont également inspiré l’esthétique des structures ultérieures des boutiques dans 22 pays et partagent tous la même inspiration dont Gensler a été le pionnier.

La relation entre Apple et la société de conception de Gensler s’est détériorée après que cette dernière a été embauchée par Microsoft pour concevoir certains de ses propres bureaux. Gensler a déclaré à The Nob Hill Gazette que son licenciement par Jobs avait eu lieu sans ménagement.

« Steve a entendu la nouvelle, m’a appelé au téléphone et m’a dit : « C’est Steve Jobs. Vous êtes viré ». Et Steve avait raison et nous avions tort. Après la mort de Steve, notre société a été reprise par Apple. Mais Steve était la personne la plus intelligente que j’aie jamais rencontrée : un perfectionniste exigeant et un vrai visionnaire. J’ai eu beaucoup de chance de travailler avec de telles personnes. »

Comme le rapporte le San Francisco Chronicle, Gensler est mort dans son sommeil après avoir lutté contre une maladie pulmonaire pendant 18 mois.