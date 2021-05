Apple a publié la bande-annonce officielle de « Lisey’s Story », une nouvelle série de thrillers basée sur le roman à succès de Stephen King.

La série se concentre sur Lisey, épouse de Scott Landon, le célèbre écrivain récemment décédé, qui en réarrangeant les papiers laissés dans l’étude par son mari se retrouve malgré elle à retracer les étapes essentielles de sa vie conjugale, découvrant peu à peu, que l’émergence des souvenirs se déroule de manière résolument non aléatoire.

L’état catatonique soudain dans lequel tombe Amanda, la sœur aînée instable de la femme, puis la persécution obsessionnelle et violente d’un admirateur intrusif de son mari, enfin la succession d’une série inquiétante de phénomènes extraordinaires, conduisent Lisey à soupçonner que l’univers imaginaire dont Scott s’est inspiré pour ses romans existe peut-être vraiment et que quelque chose de ce monde parallèle et magique essaie d’entrer en contact avec elle.

Les huit épisodes de « Lisey’s Story » ont été écrits personnellement par Stephen King, et réalisé par Pablo Larraín. La série verra le jour sur Apple TV+ le 4 juin prochain.