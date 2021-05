Certains groupes de défense des droits humains rapportent que sept fournisseurs d’Apple en Chine exploitent le travail forcé à travers des « programmes de réduction de la pauvreté » contre la population ouïghoure.

Selon la plainte, les fournisseurs opèrent dans des structures semblables à des prisons, avec des centres de détention connectés directement aux usines et dotés de protections et de gardes.

Le fournisseur Advanced-Connectek fabrique des composants informatiques pour Apple depuis plus d’une décennie. Pendant au moins deux de ces années, l’entreprise a opéré dans une usine d’un parc industriel à la lisière des déserts du Xinjiang, une région de l’ouest de la Chine peuplée de musulmans ouïghours. Le parc est entouré de murs et de clôtures à la manière d’une prison. En outre, un grand complexe a été créé à côté du parc identifié comme un centre de détention où vivaient les ouvriers de l’usine.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont découvert sept entreprises fournissant des composants, des revêtements et des services d’assemblage pour Apple en rapport avec du travail forcé présumé impliquant des Ouïghours et d’autres minorités opprimées en Chine. Au moins cinq de ces entreprises ont amené des milliers de travailleurs dans des installations spécifiques où des pièces ont été créées pour Apple.

La recherche montre également que le rôle de la région du Xinjiang dans la chaîne d’approvisionnement des marques technologiques est plus important qu’on ne le pensait auparavant. « Les nouvelles preuves démontrent en outre comment la chaîne d’approvisionnement d’Apple en Chine est directement impliquée dans les violations continues des droits humains contre les minorités ethniques du Xinjiang », a déclaré Katie Paul, directrice du projet Transparency Tech. Les mêmes fournisseurs produisent également des composants pour Amazon, Google, Microsoft et Facebook.

Le gouvernement chinois prétend soutenir ces programmes optionnels parce qu’ils aident les populations les plus pauvres, mais les groupes de défense des droits humains disent que ce n’est pas le cas et que c’est simplement un moyen de contrôler les minorités ouïghoures.

« Tous les programmes de recrutement dans le Xinjiang doivent être considérés comme du travail forcé car aucun citoyen de la région n’a la capacité de refuser de participer à de tels programmes », a déclaré Laura Murphy, professeur de droits humains à l’Université Sheffield Hallam. En effet, il semble que quiconque refuse de participer soit conduit en prison.

Apple a répondu aux allégations en déclarant qu’elle vérifie périodiquement tous ses fournisseurs et qu’en cas de violations des droits de l’homme et des travailleurs, toutes les collaborations sont immédiatement suspendues. Cependant, selon des groupes de défense des droits de l’homme, une grande partie de ces enquêtes est basée sur des entretiens avec des travailleurs qui, cependant, sont souvent contraints de mentir et ne peuvent pas parler librement.

Par le passé, Apple a déjà suspendu ses partenariats avec des fournisseurs qui avaient violé les droits de l’homme.