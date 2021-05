Apple a embauché l’ancien chef de produit Facebook Antonio Garcia Martinez, en charge du secteur de la publicité, signe que le géant de la technologie de Cupertino souhaite développer son activité publicitaire.

Selon Business Insider, Garcia Martinez, également connu pour avoir écrit l’autobiographie « Chaos Monkeys », a rejoint Apple en avril au sein de l’équipe d’ingénierie des produits de la plateforme publicitaire de l’entreprise. Cette équipe travaille sur la technologie publicitaire au sein de l’App Store et sur d’autres services de l’écosystème Apple, notamment Apple News et l’application Bourse.

Antonio Garcia Martinez a travaillé pour Facebook entre 2011 et 2013 et est devenu une figure influente de l’équipe des produits publicitaires de l’entreprise. Il est ensuite devenu chef de produit de FBX, l’échange d’annonces désormais disparu de Facebook. En plus de Garcia Martinez, il semble qu’Apple souhaite élargir davantage son équipe de publicité. Au lundi 10 mai, Apple avait environ 50 postes ouverts liés aux plates-formes publicitaires. Cela suggère qu’Apple forme une nouvelle équipe axée sur la lutte contre le trafic publicitaire frauduleux.

Apple a récemment ajouté de nouveaux espaces publicitaires à l’App Store et s’efforce de permettre aux annonceurs de promouvoir leurs applications directement auprès des utilisateurs. En 2018, un analyste de Bernstein a affirmé que l’activité publicitaire de l’App Store aurait pu réaliser un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards de dollars d’ici 2020.