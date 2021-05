Mj Rodriguez, mieux connue pour son rôle dans « Pose » de Netflix, a rejoint le casting de la prochaine série comique Apple TV+ avec Maya Rudolph.

Deadline rapporte que Rodriguez jouera aux côtés de Rudolph dans la comédie créée par Alan Yang et Matt Hubbard, dont le titre n’est pas encore connu. Mj Rodriguez jouera le rôle de Sofia, directrice exécutive assidue d’une organisation à but non lucratif financée par Molly. Cette dernière sera jouée par Maya Rudolph, une femme dont la vie apparemment parfaite est bouleversée après que son mari lui ait laissé 87 milliards de dollars.

MJ Rodriguez en 2019 a été la première femme trans à remporter le prix de la « Meilleure actrice à la télévision » aux Imagen Awards pour sa performance dans « Pose ». Le rôle lui a également valu deux Gold Derby Awards et des nominations pour un Critics Choice Television Award et un MTV Movie & TV Award.

Avant « Pose », Rodriguez a également joué dans « Nurse Jackie », « Luke Cage » et le film indépendant « Saturday Church ».