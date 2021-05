Apple a annoncé un nouvel investissement de 45 millions de dollars de son fonds de fabrication avancée au fournisseur Corning Glass.

Le premier investissement en faveur de Corning a aidé la société à développer un nouveau verre Ceramic Shield, plus solide et plus durable, qui a fait ses débuts en tant que verre de protection sur la gamme iPhone 12. On ne sait pas si le nouveau tour de 45 millions de dollars aidera à développer la prochaine version exclusive de Ceraminìc Shield pour iPhone, ou si Corning sera en mesure d’étendre la recherche à d’autres fabricants de téléphones mobiles.

Le communiqué de presse indique que la vitrocéramique renforcée est le résultat d’une recherche collaborative menée par des experts d’Apple et de Corning. La société fabrique toutes les coques en verre utilisées sur les iPhone dans une usine du Kentucky aux États-Unis.

Le COO d’Apple, Jeff Williams, a parlé du partenariat de longue date d’Apple avec Corning :

« Apple et Corning collaborent depuis longtemps pour réaliser l’impossible. Du premier verre pour iPhone au révolutionnaire Ceramic Shield de la gamme iPhone 12, notre collaboration a changé le paysage du design et de la durabilité des coques de smartphone. Ceramic Shield est un excellent exemple des technologies possibles lorsque l’innovation profonde rencontre la puissance de la fabrication américaine. Nous sommes très fiers de travailler aux côtés de Corning, dont l’héritage de 170 ans témoigne de l’ingéniosité de la main-d’œuvre américaine. »

La nouvelle génération de Ceramic Shield pourrait déjà faire ses débuts sur l’iPhone 13.