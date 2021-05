Ces derniers jours, la fonction « App Tracking » introduite par Apple avec iOS 14.5, qui permet aux utilisateurs de choisir de ne pas être suivis à des fins publicitaires, a fait couler beaucoup d’encre.

La transparence du suivi des applications oblige les développeurs à demander et à recevoir l’autorisation de chaque utilisateur pour le suivi publicitaire sur les nouvelles applications et les nouvelles mises à jour publiées sur l’App Store. Depuis iOS 14.5, lorsqu’une application doit accéder à l’IDFA, vous verrez un message avec des options pour autoriser ou interdire le suivi. Si vous ne donnez pas votre consentement, cette application spécifique ne pourra pas accéder à l’IDFA, donc pas de publicités personnalisées.

L’importance de la publicité

Beaucoup de choses sur le Web sont payées par les publicités, qu’il s’agisse de services gratuits comme Gmail ou de sites Web. Malgré cela, si vous demandez aux gens s’ils seraient prêts à payer une petite somme mensuelle pour utiliser un service en ligne ou lire les actualités d’un portail thématique, beaucoup répondraient oui, « que ce soit au prix de 2 ou 3 euros par mois ? ».

Cependant, en y regardant de plus près, nous nous rendons compte qu’il s’agit d’une petite légende urbaine. Les gens n’ont aucune idée du nombre de services en ligne ou de sites Web qu’ils utilisent régulièrement, jusqu’à ce qu’ils vérifient leur historique de navigation. À ce stade, il devient clair que tous ces petits paiements mensuels représenteraient des centaines de dollars par mois uniquement pour les sites et les services que vous utilisez le plus fréquemment.

Alors oui, les publicités sont un mal nécessaire pour profiter d’un web gratuit. Et oui, les publicités personnalisées génèrent plus de revenus.

Publicités personnalisées

Jusqu’à présent, la plupart des utilisateurs ont toujours vu des publicités qui avaient une certaine pertinence pour eux, contrairement aux publicités complètement aléatoires. Personnellement, si je dois vraiment supporter une publicité, je préfère voir celle du nouvel iPhone plutôt que celle d’un rouge à lèvres tout juste lancé sur le marché.

De toute évidence, les systèmes publicitaires personnalisés sont loin d’être parfaits. Très souvent, ils diffusent des publicités pour des produits que nous n’achèterons jamais ou que nous avons peut-être déjà achetés récemment. Cependant, si vous devez vraiment regarder des publicités, rares sont ceux qui préfèrent les publicités occasionnelles aux publicités plus ou moins intéressantes pour eux.

Entre autres choses, au moins sur iOS, les annonceurs ne nous connaissent que de manière anonyme, à savoir le code IDFA de notre iPhone par exemple. Si vous visitez un site Web, l’application qui utilise une plate-forme publicitaire particulière saura que l’utilisateur avec tel code IDFA aura été sur tel ou tel site Web, et affichera donc des publicités personnalisées.

Ces publicités valent beaucoup plus pour les développeurs d’applications et les éditeurs Web que les publicités occasionnelles, donc tout le monde y gagne : l’utilisateur qui voit des publicités qui l’intéressent (sauf quelques erreurs), et celui qui travaille sur le Web.

Personnellement, je suis favorable aux publicités personnalisées et je les active dans toutes les applications qui me le demandent. Je préfère de loin les pubs personnalisées aux publicités aléatoires, plutôt que d’avoir à payer 2 € par mois multiplié par les 15-20 services (si ce n’est plus) et sites Web que j’utilise et consulte quotidiennement.

Ensuite, il y a des applications comme Facebook qui, pour convaincre un utilisateur d’accepter le suivi, mentent. Ils menacent de se transformer en services payants et parlent de publicités personnalisées comme moyen d’aider les petites entreprises. Cela s’apparente à du chantage avec un petit mensonge, car Facebook ne se transformera jamais en service payant et parce que l’intérêt principal est de gagner de l’argent, certainement pas d’aider d’autres entreprises.

De fait, j’accepte de manière générale le suivi publicitaire, sauf dans le cas de Facebook, et vous ?