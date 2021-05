Selon Jon Prosser, le prochain MacBook Air offrira plus de choix de couleurs, tout comme l’iMac M1 24 pouces.

Apple a sorti l’iMac 24 pouces avec un design complètement nouveau et plusieurs nouvelles couleurs. Ce choix de conception devrait se poursuivre sur toute la gamme de produits Mac, y compris les ordinateurs portables.

Dans sa dernière vidéo sur Front Page Tech, Jon Prosser dit qu’il a reçu des informations selon lesquelles le prochain MacBook Air sera remanié et sera disponible dans des couleurs vives similaires à celles de l’iMac. Il en sera de même pour les autres modèles, avec les « Pro » qui présenteront cependant des nuances plus subtiles de gris et d’argent.

Évidemment, le prochain MacBook Air intégrera un processeur Apple Silicon.