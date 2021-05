Les deux premiers épisodes de la deuxième saison de Mythic Quest sont maintenant disponibles, ainsi que les nouveaux épisodes de « The Ghost Writer ».

Mythic Quest suit les histoires des employés d’un studio de développement de jeux vidéo travaillant sur un MMORPG populaire créé par le directeur créatif du studio Ian Grimm. Dans la saison 2, tous les employés retournent au bureau après la fin de la quarantaine pour travailler sur la prochaine extension du jeu.

« Avec la quarantaine enfin terminée, la nouvelle saison de « Mythic Quest » trouve tout le monde dans le bureau (enfin, presque tout le monde), essayant de capitaliser sur le succès de Raven’s Banquet en lançant une nouvelle extension épique, mais Ian (Rob McElhenney) est créatif co-directeur, Poppy (Charlotte Nicdao), lutte avec la direction du jeu.

Pendant ce temps, CW (F.Murray Abraham) résout certains problèmes non résolus de son passé, les testeurs (Ashly Burch et Imani Hakim) testent les limites d’une romance de bureau, et David (David Hornsby) perd une autre femme dans sa vie avec Jo (Jessie Ennis) le quitte pour aider Brad (Danny Pudi). »

La deuxième saison, comme la première, a été créée par Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz. Les deux premiers épisodes sont disponibles à partir d’aujourd’hui, tandis que les autres seront hebdomadaires. Sur Apple TV+, vous trouverez également la deuxième saison de la série « The Ghost Writer ».