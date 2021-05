Avec iOS 14.3, Apple a introduit des étiquettes de confidentialité pour les applications de l’App Store et, apparemment, il semble que Google fera également la même chose sur le Play Store.

Ces « étiquettes » sont conçues pour permettre aux utilisateurs de connaître les détails sur les données qu’une application particulière collectera à leur sujet avant de décider de l’installer. Google suivra les traces d’Apple avec le Play Store, en introduisant une nouvelle fonctionnalité qui obligera les développeurs à assurer la transparence sur la façon dont les applications utilisent les données.

Sur le blog des développeurs Android, Google a annoncé une nouvelle « section de sécurité » pour le Play Store qui « aidera les gens à comprendre quelles données une application recueille et partage, si ces données sont protégées et des détails supplémentaires qui ont un impact sur la confidentialité et la sécurité ».

Les développeurs seront invités à partager le type de données collectées et stockées et comment ces données sont utilisées. Comme pour les étiquettes de confidentialité des applications d’Apple, les développeurs de Google Play doivent auto-déclarer ces informations. Google demandera par la suite aux développeurs de fournir des détails précis à ce sujet. Si un développeur enfreint cette politique, Google « demandera au développeur de la corriger » et il peut y avoir des conséquences en cas de « non-application ».

Cependant, les étiquettes de confidentialité sur le Play Store n’arriveront pas de sitôt. Google s’attend à ce que toutes les applications du Play Store fournissent ces informations à partir du deuxième trimestre de 2022.