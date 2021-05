Un homme du Texas a intenté un recours collectif contre Apple pour avoir prétendument vendu des batteries défectueuses qui ont fait exploser son iPhone 6 en 2019.

Le procès, déposé jeudi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district oriental du Texas, affirme que la batterie de l’iPhone 6 contient un défaut qui le rend incapable de remplir sa fonction de manière fiable et crée un risque d’explosion et d’incendie.

Dans la plainte, le plaignant Robert Franklin affirme que son iPhone 6 lui a littéralement explosé au visage en 2019 : « En écoutant de la musique sur mon iPhone, j’ai remarqué que la lecture commençait à sauter. À ce moment-là, j’ai pris l’iPhone entre mes mains et il a soudainement explosé et pris feu. »

La plainte poursuit en indiquant que l’homme a subi des blessures aux yeux et au poignet à la suite de l’accident, à tel point qu’il a demandé une compensation financière à Apple pour le remplacement de l’iPhone et pour un traitement médical. Selon le plaignant, Apple a violé la loi du Texas en vendant un produit dangereux et non commercialisable.

L’iPhone 6 a été lancé en 2015 et l’homme aurait acheté le sien en 2018, environ un an avant l’accident. On ne sait pas dans quel état était le téléphone avant l’explosion, où il a acheté l’appareil ou s’il l’a acheté neuf ou d’occasion.

Au fil des ans, nous avons lu plusieurs fois sur les iPhone qui ont explosé à cause de la batterie, mais il s’agit toujours de cas sporadiques et souvent liés à l’utilisation d’accessoires non officiels. Nous n’avons pas encore de détails sur cette cause spécifique, mais nous vous tiendrons au courant si de nouvelles informations émergent.