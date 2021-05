À partir d’e-mails partagés pendant le procès d’Epic vs Apple, on apprend qu’Apple a supprimé une application de type xCloud après quelques messages échangés avec Microsoft.

Microsoft a commencé à tester xCloud pour iOS en février de l’année dernière dans une version bêta privée et les choses allaient bien jusqu’à ce que la société décide de publier l’application sur l’App Store. Pour les non-initiés, xCloud propose tout un catalogue de jeux pouvant être diffusés sur n’importe quel appareil.

Apple a déclaré que des applications comme xCloud ne peuvent pas offrir de contenu qui n’a pas été précédemment approuvé par la société, de sorte que l’application xCloud n’a jamais été rendue publique. Microsoft a tenté de discuter avec Apple pour changer la décision de l’entreprise, comme l’ont révélé des e-mails partagés lors du procès entre Epic Games et Apple.

Comme l’a noté The Verge, Microsoft a souligné dans des e-mails que Netflix est une application qui offre un accès à plus de contenu qui n’est pas examiné individuellement par Apple, mais qui est disponible sur l’App Store. De plus, Microsoft a parlé à Apple d’une application appelée Shadow, qui permettait aux utilisateurs d’accéder à distance à leur bibliothèque de jeux PC à partir de n’importe quel appareil iOS. À ce stade, au lieu d’être convaincu par Microsoft, Apple a rapidement supprimé l’application Shadow de l’App Store.

Par la suite, Apple a autorisé Shadow à retourner dans le magasin, mais uniquement parce que l’application offrait un accès complet à un PC Windows, plutôt que d’être quelque chose de spécifique aux jeux (bien que le but principal de l’application était de permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux PC sur iOS). En revanche, xCloud a dû être reconstruite en tant qu’application Web pour fonctionner sur iPhone et iPad. Dans les e-mails, Microsoft a déclaré que les décisions d’Apple concernant les jeux en streaming sur iOS se traduisaient par une « mauvaise expérience client ».

À plusieurs reprises, Apple a pris position contre des applications offrant des fonctionnalités similaires à celles de l’App Store et de son service de jeux Apple Arcade. Cependant, l’année dernière, la société a décidé d’autoriser la diffusion de jeux sur l’App Store, mais uniquement si les jeux individuels sont envoyés en tant qu’applications individuelles.

Il est difficile d’imaginer qu’aujourd’hui changera quoi que ce soit dans la décision d’Apple de ne pas autoriser xCloud et d’autres services similaires sur l’App Store, mais le témoignage pourrait avoir un impact sur la décision du tribunal, car la société fait l’objet d’une enquête pour pratiques monopolistiques.