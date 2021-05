Twitter a annoncé que l’application iOS prend désormais en charge les aperçus d’image plus grands dans la chronologie, ce qui signifie que les photos de portrait ne seront plus recadrées comme auparavant.

Twitter avait depuis longtemps commencé à tester des images plus grandes sur iOS en mars, mais des aperçus étendus sont désormais disponibles pour tout le monde.

Avec cette mise à jour, au lieu d’afficher une version 16:9 recadrée d’une image d’aperçu dans la chronologie, Twitter affiche désormais également entièrement les images avec des proportions 2:1 et 3:4. Les images plus grandes sont disponibles sur iOS et Android, mais les aperçus d’images sur le Web sont toujours recadrés.