Servant, dont la deuxième saison est déjà disponible, est l’une des séries les plus populaires sur Apple TV+. Cette semaine, la société a annoncé que Servant avait été nominé pour les TV Choice Awards 2021 dans la catégorie « Meilleure série dramatique ».

L’histoire de Servant tourne autour de Leanne, une nounou engagée par Dorothy et Sean Turner pour s’occuper d’une poupée. La première saison a été diffusée exclusivement sur Apple TV+ en novembre 2019, tandis que la deuxième saison a été diffusée à partir de janvier 2021. Son succès est tel que la série a déjà été renouvelée pour une troisième saison.

Believe what you doubt. #Servant has been nominated for Best Drama Series at the #TVChoiceAwards. Exclusively on the Apple TV app with an Apple TV+ subscription. https://t.co/i28x1MpgU0 pic.twitter.com/SQiRLHD9DS

— Servant (@Servant) May 4, 2021