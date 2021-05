À ce jour, il y a trois principaux assistants vocaux : Siri d’Apple, Alexa d’Amazon et Assistant de Google. Mais lequel de ces trois est le meilleur ? Bespoken, une société de recherche en intelligence artificielle, a tenté de répondre à cette question.

Siri, Alexa et Google Assistant ont été mis à l’épreuve avec plusieurs questions de difficulté variable. Les questions ont été générées par un robot spécial qui simule le langage humain afin de supprimer l’influence du facteur humain dans le test.

Il est intéressant de noter que les trois assistants ont pu comprendre quasiment au même pourcentage de questions, qu’elles soient difficiles ou simples. De là, il apparaît que les mauvaises réponses ne sont pas liées au fait que les assistants n’ont pas compris la question, mais simplement au fait qu’ils ne connaissent pas la bonne réponse. L’Assistant Google a répondu correctement dans 70 à 76% des cas. Alexa suit avec 55-56% et enfin il y a Siri, qui a donné 41-47% de bonnes réponses.

En conséquence, les chercheurs concluent qu’Apple a perdu l’avantage qu’elle avait sur la concurrence, étant donné que Siri a été introduit en 2011. Alexa et Google Assistant, en revanche, sont respectivement disponibles depuis 2014 et 2016. Notez que les trois assistants ont été développés de manière complètement différente. Par exemple, Siri n’utilise pas les données du cloud, mais simplement un système d’apprentissage automatique pour « comprendre » les commandes vocales données par l’utilisateur et rechercher une réponse sur Internet.