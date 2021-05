Comme prévu ces dernières semaines, Apple a commencé à utiliser des numéros de série aléatoires en commençant par l’iPhone 12 mauve.

L’iPhone 12 mauve est le premier appareil Apple à utiliser un nouveau numéro de série, qui se compose désormais de 10 caractères aléatoires par rapport aux 12 habituels trouvés sur la plupart des autres produits de la société. Les numéros de série aléatoires n’ont pas été utilisés sur l’AirTag pour le moment, peut-être parce que beaucoup de ces appareils sont prêts à la vente depuis longtemps. Reste à savoir si les nouveaux iMac, iPad Pro et Apple TV utiliseront également le nouveau format aléatoire.

Les 12 caractères « non aléatoires » utilisés jusqu’à ce jour ont donné des informations importantes sur le produit, facilitant la recherche d’un aperçu de certaines infos sur les futurs appareils de l’entreprise. Par exemple, les trois premiers caractères représentent le lieu de production, les deux caractères suivants indiquent l’année et la semaine de production et les quatre derniers caractères révèlent le modèle, la couleur et la capacité de stockage d’un appareil.

Le nouveau numéro de série composé de 8 à 14 caractères sera complètement aléatoire et ne donnera plus aucune information sur le produit.