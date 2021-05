De nouveaux e-mails internes révélés dans le cadre du procès contre Epic montrent comment Apple a tenté de persuader Netflix de réactiver le système de paiement intégré de l’App Store, après que le célèbre service de streaming vidéo ait décidé de supprimer l’activation des abonnements depuis l’application iOS.

Netflix a commencé ses premiers tests en 2018, avant de prendre cette décision. Pour Apple, ce fut un coup dur, car Netflix enregistrait des millions de nouveaux abonnés par mois, ce qui aurait rapporté beaucoup de commissions à la firme de Cupertino.

À partir de certains e-mails internes, il s’avère qu’Apple a essayé de faire réactiver les achats intégrés de Netflix. Plusieurs cadres supérieurs d’Apple ont abordé le sujet dans un long fil de discussion par courrier électronique : Eric Gray, chef de produit, commerce et tarification pour les services Apple ; Peter Stern, vice-président des services ; Matt Fischer, vice-président de l’App Store ; Pete Distad, vice-président du marketing produit ; Sheryline Chapman, gestion commerciale de l’App Store ; Christopher Campbell, ingénieur matériel Apple et Carson Oliver, directeur de la gestion commerciale de l’App Store.

Oliver a lancé le flux d’e-mails :

« En dehors du problème de l’abandon volontaire, Netflix est soucieux de comprendre la valeur incrémentielle de l’offre d’abonnement via IAP sur iOS. Pour mesurer cela, ils ont proposé un test qui supprime la possibilité d’acheter l’abonnement via l’achat in-app sur un certain nombre de marchés pendant une période de deux mois. Ils aimeraient exécuter le test en mai et juin et estiment que ce test aurait un impact sur 1,9% des abonnements annuels aux applications. Nous avons exprimé notre inquiétude quant au fait que l’exécution de ce test créerait une mauvaise expérience utilisateur et limiterait les opportunités de co-marketing, y compris celles de l’App Store. »

D’après les e-mails, il s’avère que de nombreux abonnés Netflix qui avaient utilisé leur iPhone pour s’inscrire laissaient leurs abonnements expirer. En fait, le « problème de l’abandon volontaire » n’était que : Netflix a enregistré plus d’annulations d’abonnements volontaires par les personnes qui se sont inscrites via IAP que sur toute autre plate-forme. Des données supplémentaires et spécifiques sont masquées dans l’échange d’e-mails, mais il semble qu’Apple ait blâmé de nombreux clients qui ont utilisé des cartes-cadeaux et ont ensuite choisi de passer au site Web de Netflix pour renouveler leur abonnement.

Netflix a contesté cette affirmation lors de réunions ultérieures avec des dirigeants d’Apple qui voulaient convaincre le service de streaming de revenir sur ses pas. Eddy Cue souhaitait également rencontrer le PDG de Netflix, Reed Hastings, en personne.

À cette époque, Apple a fait tout ce qui était en son pouvoir et a même fait une présentation à Netflix pour les inciter à réactiver les achats intégrés. Le but de cette présentation était de montrer à Netflix que la commission demandée par Apple était justifiée par divers facteurs, tels que la facilité d’accès à un public de millions d’utilisateurs, ainsi que de nombreux autres avantages :

Fonctionnalité coordonnée sur iOS et Apple TV

Données de performance : impressions, engagement, taux de conversion, installations, etc.

Tests A / B coordonnés sur iOS

Annulation de la personnalisation pour un certain nombre de tentes par an

Pouvoir de déterminer quels spectacles présenter

Forfait Apple TV

Avantages du programme de partenariat vidéo, notamment : Possibilité de vendre des clients non-IAP à la hausse, en prenant une commission de 0% ; Flexibilité de facturation pour annuler les frais d’abonnement

Apple a fait ce qu’il pouvait, mais Netflix a finalement décidé de retirer son support pour IAP. Dans les mois suivants, Spotify a également suivi l’exemple de Netflix.