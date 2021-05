La nouvelle gamme iMac M1 de 24 pouces pourrait aider Apple à dépasser HP en tant que premier fabricant mondial de PC tout-en-un.

La prédiction de DigiTimes est basée sur le fait que les marques de PC tout-en-un les moins chères sont les plus touchées par la pénurie mondiale de puces, car les fournisseurs donnent la priorité aux produits haut de gamme sur le marché AIO.

Des sources ont souligné que les PC tout-en-un haut de gamme comme ‌l’iMac‌ souffrent d’un impact limité en raison de la pénurie de composants, tandis que les PC tout-en-un moins chers ont été beaucoup plus durement touchés. Plusieurs ODM ont déjà interrompu leur production pour de nombreux PC AIO en raison de pénuries de composants, mais la production d’iMac reste inchangée.

Selon Digitimes Research, HP était la plus grande marque de PC AIO au quatrième trimestre de 2020, avec 925 000 unités vendues, suivie par Apple avec 860 000 unités et Lenovo avec 731 000 unités. Cependant, on estime que les livraisons d’Apple ont déjà dépassé HP au premier trimestre 2021.