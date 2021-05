Apple a annoncé une subvention de 410 millions de dollars à II-VI, un fabricant de technologies optiques utilisées sur certains composants de l’iPhone 12.

II-VI est impliqué dans la production de certaines technologies qu’Apple utilise pour alimenter les modes Face ID et Portrait de l’iPhone 12. Le financement, qui fait partie du Advanced Manufacturing Fund mis en place par Apple, créera une capacité de production supplémentaire et accélérera la livraison de composants pour les futurs iPhone.

L’entreprise, qui possède divers bureaux aux États-Unis, comptera bientôt au total 700 employés qualifiés qui travailleront sur des composants à fabriquer pour Apple. II-VI produit des lasers à émission de surface à cavité verticale (VCSEL) qui aident à améliorer les selfies en mode Face ID et à gérer les modes Memoji, Animoji et Portrait. Apple travaille également avec cette société pour produire des lasers utilisés dans le scanner LiDAR, une technologie qui permet de fournir des expériences de réalité augmentée plus rapides et plus réalistes et d’améliorer la mise au point automatique dans des conditions de faible éclairage.

Apple affirme que cet investissement fait partie d’un plan plus vaste qui prévoit un total de 430 milliards de dollars à investir aux États-Unis au cours des 5 prochaines années. Le Advanced Manufacturing Fund a été fondé en 2017 et soutient plusieurs entreprises américaines qui fournissent des composants pour les produits Apple.