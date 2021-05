Les recherches de Me2B Alliance révèlent que la plupart des applications scolaires transmettent des données et que les applications Android sont huit fois plus susceptibles d’envoyer des données à des tiers « à haut risque » qu’iOS.

Me2B Alliance est une organisation à but non lucratif créée dans le but de « promouvoir un traitement respectueux des personnes grâce à la technologie ». L’étude a inclus un échantillon aléatoire de 73 applications mobiles utilisées par 38 écoles aux États-Unis, couvrant au moins un demi-million d’élèves, de familles et d’enseignants.

Dans l’ensemble, qui comprend à la fois iOS et Android, Me2B a constaté que 6 applications scolaires sur 10 envoient des données sur les élèves à des tiers et qu’en moyenne « chaque application envoie des données à 10,6 canaux de données tiers ». Celles-ci comprenaient des plates-formes publicitaires telles que Google, auxquelles environ la moitié (49%) des applications envoyaient des données sur les étudiants, ainsi que Facebook (14%).

Dans les détails, l’étude a révélé qu’Android fonctionne moins bien qu’iOS. 91% des applications Android envoient des données à des tiers considérés comme à haut risque, contre seulement 26% des applications iOS. De plus, 20% des applications Android envoient des données à des tiers à très haut risque, contre 2,6% des applications iOS.

Cela signifie qu’Android est 3,5 fois plus susceptible que iOS de partager les données des élèves avec des tiers à haut risque, et 8 fois plus susceptible de les partager avec des tiers à très haut risque. Me2B affirme que la nouvelle fonctionnalité de transparence de suivi d’Apple, lancée avec iOS 14.5, réduit les risques pour les utilisateurs et élargit l’écart avec Android.

De plus, ni le Google Play Store ni l’App Store d’Apple n’incluent de détails sur les tiers qui reçoivent les données, ce qui ne permet pas aux utilisateurs de comprendre où vont leurs données.