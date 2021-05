La mise à niveau d’une Apple Watch Series 3 vers watchOS 7.4 peut être plus compliquée que d’habitude, comme l’ont récemment signalé plusieurs utilisateurs.

The Verge confirme que la mise à jour de l’Apple Watch Series 3 vers watchOS 7.4 n’est pas une expérience que vous attendez d’un produit Apple toujours en vente.

Normalement, la mise à jour d’une Apple Watch est un processus long mais simple : vous chargez la montre jusqu’à 50%, la connectez à l’alimentation et attendez le lent processus de transfert et d’installation de la mise à jour sur votre smartwatch.

Le problème est que l’Apple Watch Series 3 non cellulaire ne dispose que de 8 Go de mémoire interne, dont une bonne partie est occupée par le système d’exploitation et d’autres applications essentielles. Cela signifie que l’installation d’une mise à jour majeure, telle que watchOS 7.4, se fait comme suit :

Oubliez l’appareil et restaurez l’Apple Watch aux paramètres d’usine

Configurer à nouveau l’Apple Watch et restaurer la sauvegarde

Vous réalisez probablement que vous n’avez pas eu à restaurer la sauvegarde

Attendez plus longtemps que la restauration de la sauvegarde se termine

Recommencez à partir de la première étape, mais n’effectuez aucune restauration à partir de la sauvegarde

Mettez à jour l’Apple Watch comme un tout nouvel appareil, car vous disposez désormais de suffisamment de mémoire pour le mettre à jour

Dissocier et réinitialiser Apple Watch une troisième fois

Restaurez la sauvegarde et attendez

Votre votre Watch est maintenant mise à jour

Pour le moment, Apple n’offre aucune autre option pour libérer de l’espace de stockage, que vous ayez ou non de nombreuses applications installées.