Apple TV+ a officialisé « Big Man on Campus », une nouvelle série documentaire qui racontera l’histoire de la formation du nouveau phénomène américain de basket-ball Makur Maker.

Big Man on Campus vous emmènera à travers les hauts et les bas de l’expérience de Makur Maker lors de sa première année à l’université dans le contexte du mouvement Black Lives Matter et de la pandémie mondiale.

La série est dirigée et produite par Seth Gordon, mieux connu pour son documentaire primé aux Oscars « Undefeated ».

« « Big Man on Campus » est l’histoire d’un moment historique en Amérique racontée à travers le prisme d’un jeune athlète avec le pouvoir de créer le changement. En 2020, une année de troubles sociaux, de pandémie et de nouvelles pour la NBA, Makur Maker, la meilleure recrue de la NCAA, a pris la décision pionnière de jouer pour l’Université Howard pour soutenir les collèges et universités historiquement noirs plutôt que de rejoindre de meilleures réalités et plus complètes. Équilibrant des pressions extraordinaires sur et en dehors du terrain, et avec les yeux de la nation concentrés sur chacun de ses mouvements, le voyage de Maker – de la fuite du Soudan du Sud déchiré par la guerre au mouvement qu’il a déclenché aujourd’hui – a mis un visage sur les complexités socio-politiques de l’Amérique au cours de cette période sans précédent.

La docu-serie sera disponible plus tard cette année sur Apple TV+.