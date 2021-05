En mai 2020, TSMC a annoncé la construction d’une nouvelle usine de 12 milliards de dollars à Phoenix, en Arizona. Reuters a annoncé que la société prévoyait de construire cinq usines supplémentaires.

Selon une source, l’expansion intervient à la demande du gouvernement des États-Unis. Une autre source, cependant, souligne que TSMC s’est assuré qu’il y avait suffisamment de place pour une future expansion lors de l’acquisition du terrain où l’usine sera construite. Une troisième source, un fournisseur de TSMC, révèle que le plan était de construire six usines sur trois ans.

De plus, lors d’un appel aux résultats le mois dernier, le PDG C.C. Wei avait fait allusion à la possibilité de cette expansion :

« Nous avons en fait acquis une grande parcelle de terrain en Arizona pour plus de flexibilité. Une expansion supplémentaire est donc possible, mais nous passerons d’abord à la phase 1, donc en fonction de l’efficacité opérationnelle, des économies de coûts et de la demande des clients, nous déciderons quelles seront les prochaines étapes. »

Nous traversons actuellement une période caractérisée non seulement par une pandémie, mais aussi par une pénurie mondiale de puces qui a affecté divers secteurs. Il n’est donc pas surprenant que l’administration Trump et l’actuelle administration Biden aient poussé à augmenter la capacité de fabrication aux États-Unis. TSMC a récemment annoncé qu’elle dépenserait 100 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour étendre sa capacité de fabrication. En revanche, on ne sait pas quel sera le montant de l’investissement en Arizona et ce que cela pourrait changer pour Apple.