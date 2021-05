Les versions récentes de macOS 11.3 et 11.3.1 ont été publiées à quelques jours d’intervalle, mais les deux semblent en proie à un bug ennuyeux qui crée des problèmes de navigation sur le Web.

Le bug semble affecter non seulement Safari 14.1 mais également d’autres navigateurs tels que Firefox. Comme indiqué sur le site d’Apple, les problèmes concernent certains sites comme eBay. En essayant de parcourir ces sites, les navigateurs continueraient à recharger la page, jusqu’à ce qu’un message d’erreur soit renvoyé. Le problème semble également concerner Safari 14.1 sur macOS Mojave et Catalina, apparemment les systèmes d’exploitation les plus intéressants. Plusieurs rapports proviennent de développeurs, qui attribuent le problème à l’API localStorage sur Safari 14.1.

Certains utilisateurs signalent qu’ils ont atténué le problème en désactivant JavaScript, mais la solution risque de ne pas convenir à tous. Apple a supprimé la mise à jour Safari 14.1 pour macOS Catalina et Mojave dans la soirée d’hier, puis l’a rendue disponible à nouveau. Un signe qu’Apple travaille peut-être pour résoudre le problème.