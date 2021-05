Lors du démontage d’AirTag, les experts d’iFixit ont montré où faire un trou pour attacher l’AirTag à un porte-clé par exemple, ce qui n’est évidemment pas prévu par Apple.

En pratique, à l’aide d’un foret de 1/1″″, il suffit de percer un trou en prenant soin d’être très précis à proximité de l’espace où il n’y a pas de composants : « Nous avons miraculeusement réussi à éviter toutes les puces, cartes, et les antennes, ne perçant que du plastique et de la colle ».

Selon iFixit, Apple ne souhaitait pas proposer de trous sur l’AirTag à la fois pour l’esthétique, et pour pouvoir vendre un plus grand nombre d’accessoires indispensables pour attacher le tracker à divers objets. Évidemment, nous vous déconseillons fortement de le faire, à la fois parce que vous risquez de rendre votre AirTag inutilisable, et parce que vous annulez la garantie.

Pendant ce temps, plusieurs utilisateurs se plaignent de l’impossibilité d’associer un seul AirTag à plusieurs comptes appartenant à la même « famille », par exemple pour partager l’emplacement des clés de la maison ou d’autres objets communs. Nous verrons si Apple modifiera ce paramètre à l’avenir.