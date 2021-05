L’émission avec prince Harry et Oprah Winfrey, qui aura pour thème la santé mentale, arrivera sur Apple TV+ ce mois-ci.

Oprah Winfrey a confirmé les débuts de l’émission lors d’une interview sur The Drew Barrymore Show, où elle a déclaré qu’elle avait travaillé aux côtés du prince Harry, du psychiatre Dr Bruce Perry et d’Apple au cours des deux dernières années. L’émission se concentrera sur la suppression de la stigmatisation et de la honte entourant la maladie mentale, montrant des exemples de « l’esprit humain réagissant des endroits les plus sombres ».

L’émission a été annoncée en 2019 via le compte Instagram du duc et de la duchesse de Sussex, et après un retard de production, elle sera diffusée sur Apple TV+ en mai. Cependant, nous ne connaissons pas encore la date exacte. Nous en saurons probablement plus dans les semaines à venir.