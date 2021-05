L’approche de rachat d’Apple se concentre sur les petites entreprises plutôt que sur les grands noms, comme détaillé dans un nouveau rapport de CNBC.

Tout d’abord, Apple évalue les objectifs d’acquisition à partir du nombre d’ingénieurs que l’opération peut garantir. Alors que les transactions de grands noms font la une des journaux, Apple se distingue de ses concurrents directs en préférant faire des acquisitions plus modestes.

Comme mentionné précédemment, l’objectif principal d’Apple est de recruter le personnel technique des startups et d’autres petites entreprises acquises dans l’entreprise. En outre, le rapport montre qu’Apple valorise les entreprises en fonction du nombre d’ingénieurs présents et de la rapidité avec laquelle elle peut intégrer ces employés dans leurs équipes.

« Nous avons vu des entreprises comme Google, Facebook, Intel et Amazon conclure des transactions de plusieurs milliards de dollars », note Nicklas Nilsson, analyste chez Global Data. « Apple achète de plus petites startups tandis que d’autres dépensent plus pour des acteurs établis ». Cela ne veut pas dire qu’Apple évite des acquisitions majeures, comme en témoigne l’accord d’un milliard de dollars conclu en 2019 pour acheter l’activité de modem d’Intel.

En regardant les données, il s’avère également qu’Apple, de 2016 à 2020, a acquis jusqu’à 25 petites entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, probablement dans le but d’améliorer Siri et de réfléchir à d’autres produits futurs. Au total, Apple a acquis une centaine d’entreprises au cours des six dernières années.

Au terme de ces petites acquisitions, Apple demande toujours beaucoup de discrétion et prévient le staff de la startup de ne pas mettre à jour les profils LinkedIn avant l’officialisation proprement dite. De plus, dans le cas où des rumeurs se répandraient sur une acquisition particulière, Apple demande à ne pas répondre aux félicitations reçues de la famille ou des amis avant le fonctionnaire.

CNBC affirme également qu’Apple n’est pratiquement jamais intéressée à maintenir actifs les produits ou services des sociétés acquises, qui sont souvent obligées de fermer complètement leur ancienne entreprise. Précisément pour cette raison, il semble que les revenus de la société acquise ne soient pas vraiment liés aux décisions d’acquisition par Apple.

L’accent est mis principalement sur le personnel technique de la société acquise, plutôt que sur les équipes de vente ou de support, à tel point que dans les accords préliminaires, il est souvent précisé qu’un certain nombre de techniciens doivent passer à Apple, sinon l’acquisition ne pourrait pas être formalisée. En moyenne, le prix d’acquisition est d’environ 3 millions de dollars par ingénieur.

Ces employés techniques recevraient également des « menottes dorées », généralement de gros lots d’actions et des primes qui s’accumulent sur plusieurs années, afin de les empêcher de partir après la réalisation d’une acquisition. Le package fonctionne généralement bien, les employés restant souvent après la première affectation de stock.

Quant au processus d’acquisition, la première étape passe toujours par une présentation de l’entreprise cible aux équipes techniques d’Apple. Si un chef d’équipe souhaite recruter des ingénieurs de cette entreprise, il engage l’équipe spécialisée dans les acquisitions pour initier la transaction.

Plutôt que de faire appel à des banques ou à d’autres consultants tiers, l’équipe M&A (fusions et acquisitions) d’Apple initie une diligence raisonnable et des entretiens d’équipe pour s’assurer qu’il n’y a pas de surprises. Après l’achat, une équipe de spécialistes Apple intègre les nouveaux employés dans leur nouvelle équipe.