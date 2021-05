Le fournisseur TSMT se prépare à produire plus de panneaux mini-LED avant le lancement de nouveaux MacBook Pro plus tard cette année.

TSMT s’est déjà engagé dans la production des mini-écrans LED utilisés sur l’iPad Pro 12.9″, après avoir réussi à convaincre Apple de la qualité de sa production.

Comme le rapporte DigiTimes, Apple aurait ordonné à TSMT de produire de nouveaux écrans mini-LED avant le lancement des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces attendus d’ici la fin de l’année. Initialement, l’entreprise était confrontée à des contraintes de fabrication avec des circuits imprimés et des matériaux adhésifs dans les écrans mini-LED pour les prochains modèles de MacBook Pro. Cependant, après avoir changé ses techniques de fabrication, TSMT a réussi à augmenter les taux de rendement de production à plus de 95%.

Les prochains MacBook Pro devraient intégrer un nouveau processeur Apple Silicon et revenir à l’alimentation magnétique MagSafe. On attend également un nouveau design, ainsi que le port HDMI et la fente pour carte SD.